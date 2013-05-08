La Smile Cosenza Pallanuoto Femminile debutta in Europa

Un traguardo storico per lo sport calabrese: la formazione femminile della Smile Cosenza Pallanuoto parteciperà per la prima volta alla Conference e Challenger Cup 2025/26, competizione europea che vedrà protagoniste alcune delle migliori squadre del continente.

È il primo debutto internazionale per una squadra di pallanuoto calabrese, un evento che riempie d’orgoglio non solo la città di Brutia, ma l’intera regione.

La squadra, guidata dal presidente Francesco Manna, è stata inserita nel Gruppo B, dove affronterà avversarie di grande prestigio: VK Jadran Split (Croazia) ZVK Crvena Zvezda (Serbia) e CSM Unirea Alba Iulia (Romania).

Un girone di alto livello, che metterà alla prova le ragazze della Smile Cosenza, pronte però a giocarsi le proprie carte con determinazione e spirito di squadra.

“Un girone competitivo – sottolineano dalla società guidata da Francesco Manna– ma siamo pronti a dare il massimo e rappresentare i nostri colori con orgoglio. Questo debutto europeo è il frutto di anni di lavoro, sacrifici e passione. Vogliamo onorare la fiducia dei nostri tifosi e portare alto il nome della Calabria".

“Un momento di visibilità per lo sport calabrese, spesso sottovalutato ma ricco di talento e passione, rimarca. La Smile Cosenza Pallanuoto femminile ha costruito negli ultimi anni un progetto solido, puntando su formazione giovanile e valorizzazione del talento locale, professionalità nello staff tecnico e dirigenziale e promozione in un territorio dove lo sport è strumento di inclusione e riscatto".