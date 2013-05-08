Catanzaro, il direttore sanitario Domenico Perri lascia la Dulbecco

Domenico Perri

Cambio ai vertici sanitari dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro. Il direttore sanitario, Domenico Perri, ha rassegnato le proprie dimissioni, suscitando il sentito saluto e ringraziamento da parte del commissario straordinario, Simona Carbone.

"Desidero ringraziare il dottor Perri per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il grande impegno profuso in questi mesi di intensa attività, ha dichiarato Carbone. È stata per me una figura preziosa, una persona a me molto vicina nel percorso di gestione aziendale, sempre capace di garantire collaborazione leale e costruttiva".

"Le dimissioni del direttore sanitario – ha continuato – sono legate a motivi di salute e alla possibilità di assumere un incarico analogo presso l’azienda di provenienza. Comprendo e rispetto profondamente le sue motivazioni e gli auguro di proseguire il proprio percorso professionale con la stessa passione e dedizione che lo hanno contraddistinto qui alla Dulbecco".

A sottolineare il valore del contributo di Perri anche il dottor Antonio Mantella, insieme al commissario Carbone, che ha voluto esprimere "i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali, con la consapevolezza che il contributo dato alla nostra Azienda resterà un patrimonio prezioso".