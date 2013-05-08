Ferragosto in lirica con Dorothy Manzo ed Emilio Aversano a Tropea

Tropea. Sarà una serata di grande fascino musicale quella in programma per venerdì 15 agosto alle ore 22 presso Palazzo Santa Chiara a Tropea, nell’ambito della rassegna Armonie della Magna Graecia. Protagonista dell’atteso Galà Lirico di Ferragosto sarà il soprano Dorothy Manzo, artista dal talento vocale fuori dal comune e che si è già fatta apprezzare in ambienti di teatro molto noti. E' quanto si legge in una nota dei promotori.

"Al pianoforte - prosegue la nota - ci sarà il maestro Emilio Aversano, interprete ben conosciuto nel panorama pianistico internazionale. L’evento propone un ampio excursus tra alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico e della tradizione vocale partenopea.

In programma, arie immortali tratte da capolavori di Giacomo Puccini, come La Bohème (“Sì mi chiamano Mimì”, “Donde lieta”, “Valzer di Musetta”), Tosca (“Vissi d’arte”) e Suor Angelica (“Senza mamma”). A queste si affiancano celebri canzoni napoletane che hanno segnato la storia del melodramma popolare: A’ vucchella, Reginella, Santa Lucia luntana, Mandulinata a' Napoli, fino all’immancabile ’O Sole mio.

Un programma che alterna pathos operistico e suggestioni popolari, interpretato da due artisti capaci di unire rigore musicale e forte carica comunicativa.

Il concerto si inserisce all’interno di un più ampio cartellone che, per tutta l’estate, sta animando la città di Tropea con proposte di alto profilo artistico, richiamando un pubblico variegato e attento.

“Armonie della Magna Graecia” è un progetto promosso dall’Associazione Amici del Conservatorio, con il patrocinio del Comune di Tropea, il sostegno della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia (Bando Turismo 2025), e candidato agli avvisi pubblici della Regione Calabria – Poc 2014/2020".