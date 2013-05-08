Camilway live a Trebisacce

L’estate trebisaccese prosegue con un appuntamento musicale da non perdere: mercoledì 14 agosto, sul palco della Riviera dei Saraceni, arriva Camilway per un concerto gratuito che promette energia, emozioni e grandi hit.

L’esibizione inizierà alle 22:30 e si inserisce nel calendario ufficiale di Mareestate ’25, la rassegna estiva promossa dall’Amministrazione Comunale.

Artista e performer dalla voce potente e dal carisma indiscusso, Camilway porterà sul lungomare un repertorio che unisce sonorità pop, atmosfere estive e momenti di intensa partecipazione con il pubblico.

Un evento pensato per coinvolgere tutte le generazioni, trasformando la Riviera dei Saraceni in un palcoscenico a cielo aperto affacciato sul mare Jonio.

«La musica è un elemento fondamentale della nostra programmazione estiva – sottolineano il Sindaco Franco Mundo e l’Assessore allo Spettacolo Domenico Pinelli – e con Camilway vogliamo regalare a residenti e visitatori una serata all’insegna della condivisione, della qualità artistica e dell’atmosfera unica che solo il nostro lungomare può offrire».