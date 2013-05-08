Calcio, Serie D. Matteo Montebugnoli nuovo giocatore della Vigor Lamezia

Matteo Montebugnoli arriva a portare esperienza al reparto arretrato della Vigor Lamezia. Classe 2002, figlio d'arte, conosce bene il massimo campionato dilettantistico avendo vestito, nei primi anni della sua carriera, le maglie di Mezzolara, Carpi e Vastese.

Nelle ultime due stagioni per lui esperienze in serie C con le maglie di Olbia (34 presenze e un gol) e di Sestri Levante (30 presenze ed un gol).



Difensore duttile, completo, può essere schierato sia al centro che da terzino sinistro per le sue abilità sia nel marcare che

nello spingere sulla fascia.

Profilo giovane ma già dalla grande esperienza, Montebugnoli può garantire diverse soluzioni tattiche per venire incontro alle esigenze del tecnico biancoverde Foglia Manzillo.