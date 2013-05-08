Stalking. Nonostante il divieto torna dall’ex, lei lo filma e poi lo denuncia

Un 72enne di Catanzaro è finito in arresto con l’accusa di aver violato il divieto di avvicinarsi alla ex moglie, a cui era stato sottoposto per atti persecutori.

L’uomo è stato infatti ripreso dalla donna il giorno prima mentre parcheggiava l’auto sotto casa sua e mentre continuava ad avvicinarsi a lei.

Il video finisce dai carabinieri

Il giorno successivo, così, la vittima ha quindi sporto denuncia alla Stazione dei Carabinieri, allegando anche il filmato che riprendeva la scena.

Ed è stato proprio il video che ha permesso di risalire al 72enne e accertare la violazione, consentendo ai militari di procedere subito con le prime indagini e procedere poi al suo arresto in cosiddetta flagranza differita.

Il gip gli applica il braccialetto

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’umo è stato dapprima sottoposto ai domiciliari: in sede di udienza di convalida, il Giudice gli ha applicato di nuovo il divieto di avvicinamento alla ex, ma con anche l’applicazione del braccialetto elettronico.