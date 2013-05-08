Basket, Dr1. Porissigeno, un altro colpo: a Cosenza il talento di Sergio Madrigrano

Classe 2007, 192 centimetri di puro istinto offensivo, un’altra giovane promessa di assoluto valore sbarca alla Pirossigeno Cosenza Basket.

Generoso in difesa, intelligente negli spazi, con un tiro che obbliga gli avversari a uscire dalla zona, Sergio Madrigrano arriva da campione regionale Under 15 con la Micromega Cosenza (2023-2024) e Under 19 con la Bim Bum Rende (2024-2025).

E ha scelto la società rossoblù per compiere il salto verso il basket che conta. Come nel caso di Andrea Montemurro, è un colpo di mercato che profuma di futuro e di mossa strategica: dopo aver già lavorato sotto la guida di coach Manu Gallo, nella scorsa stagione in DR1 alla Micromega, Madrigrano porta al PalaPirossigeno la sua media da 16 punti a partita e un’ambizione senza freni.

Un predatore nato nel pitturato

A soli 18 anni, Madrigrano ha già scritto pagine importanti: dall’esordio in Serie B Interregionale nel 2023/24 alla conferma nella stagione successiva, fino all’esplosione nel campionato di Divisione Regionale 1 in doppio tesseramento con la Micromega.

Numeri alla mano, le sue prestazioni hanno attirato gli sguardi degli osservatori: “Non è solo atletismo – spiega Davide Durantini, team manager rossoblù –. Sergio ha una lettura del gioco chirurgica. Sa quando attaccare il ferro e quando spegnere le contromosse avversarie. Nel pitturato sarà una pedina importante”.

Fisicità e fiuto: un'arma in più

La riconferma del sodalizio con coach Manu Gallo è il carburante di questa operazione: “L’ho allenato alla Micromega e so che ha ancora il 200% da dare – rivela Gallo –. La sua attitudine offensiva unisce fisicità, intuizione e quel fiuto per il canestro che non si insegna. In DR1 sarà la nostra arma in più”.