Accosta e scende dall’auto prima delle fiamme: automobilista salvo sulla A2

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti ieri sera, mercoledì 13 agosto, intorno alle 19, sulla corsia sud dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Pizzo e Sant'Onofrio, per l'incendio di un’auto in transito.

Il conducente di una Peugeot 107 a gasolio, accortosi di un malfunzionamento della vettura, ha accostato a bordo strada scendendo velocemente mentre le fiamme divampassero dal motore.

I vigili, intervenuti prontamente, hanno estinto l'incendio e messa in sicurezza l’area, interessata anche dallo sversamento di gasolio dovuto alla rottura del serbatoio. Durante le operazioni il traffico veicolare in direzione Sud è stato temporaneamente interrotto.