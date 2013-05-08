Fugge all’alt, inseguimento sulla 106: dal finestrino vola un chilo di marijuana

Scene da film ieri pomeriggio a Reggio Calabria, dove un normale controllo dei Carabinieri si è trasformato in un rocambolesco inseguimento lungo la Strada Statale 106.

Al termine dell'operazione, i militari hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio e denunciato un complice per resistenza a pubblico ufficiale.

La fuga e la droga

Tutto è iniziato quando una pattuglia della Radiomobile ha intimato l'alt a un'auto. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato bruscamente, mettendo in serio pericolo la circolazione.

Durante la corsa, poi, il passeggero ha gettato dal finestrino due voluminosi involucri in cellophane. Un'altra pattuglia, allertata dai colleghi, ha recuperato gli oggetti, al cui interno è stato trovato un chilogrammo di marijuana, presumibilmente destinato al mercato locale dello spaccio.

L’azione coordinata

Grazie a un'azione coordinata tra più gazzelle, il veicolo è stato così bloccato e i due uomini sono stati identificati. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre il conducente è stato tradotto presso la casa circondariale Panzera di Arghillà.