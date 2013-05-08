Crotone. La furbata di un invalido al 100%, così prendeva gratis la corrente

Gli agenti delle Volanti di Crotone, con l’aiuto dei tecnici dell’Enel, hanno denunciato un uomo, invalido civile al 100%, per furto aggravato di elettricità: la scoperta è avvenuta dopo un'operazione complessa, in cui il personale specializzato ha rilevato una manomissione sulla rete.

L’ingegnoso bypass

L'indagato aveva messo a punto un sistema particolarmente astuto per eludere il conteggio dei consumi. Un bypass nascosto dietro un muro rendeva infatti il contatore incapace di registrare la corrente consumata.

Per neutralizzare il sistema e procedere ai rilievi, si è reso necessario aprire un varco nella parete. La stima del danno economico è di circa 6mila euro, accumulati negli ultimi cinque anni.