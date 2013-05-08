Libertà è Democrazia si struttura: nuove nomine a Catanzaro, Vibo e Melissa

Il partito Libertà è Democrazia consolida la propria presenza in Calabria con due importanti nomine che segnano un passo decisivo nella riorganizzazione territoriale del movimento.

Stranges a Catanzaro e Vibo

"Con decreto del coordinatore regionale, Alberto Vallone, - prosegue la nota del partito - su proposta del coordinatore nazionale, Giancarlo Affatato, è stata ufficializzata la designazione di Angela Stranges come segretario provinciale per le province di Catanzaro e Vibo Valentia.

Nata a Lamezia Terme il 14 ottobre 1975, la Stranges avrà il compito di guidare l’attività politica e organizzativa del partito sul territorio, in stretto raccordo con gli organi regionali e nazionali.

Nel messaggio di accompagnamento alla nomina, Vallone ha sottolineato come la nuova Segretaria rappresenti “un patrimonio prezioso per il progetto politico, grazie alla sua sensibilità sociale, alla capacità di dialogo e a una passione autentica per la politica intesa come servizio alla comunità”.

“Il suo ruolo – ha aggiunto il Coordinatore Regionale – sarà determinante per rafforzare la presenza del partito nel dibattito pubblico e per difendere la dignità ed il protagonismo delle comunità locali, cuore pulsante della nostra identità nazionale”.

Amodeo a Melissa e alle Comunità Montane

Accanto a questa nomina di respiro provinciale, il partito ha scelto di consolidare la propria presenza anche nel Crotonese, affidando all’architetto Antonio Francesco Amodeo il ruolo di Coordinatore cittadino di Melissa e responsabile delle Comunità Montane.

Una scelta motivata dalla sua comprovata esperienza e dalla profonda conoscenza del territorio, qualità che – sottolinea la comunicazione ufficiale – lo rendono la figura ideale per rafforzare il radicamento del partito e promuovere soluzioni concrete ai bisogni dei cittadini.

“La sfida che ci attende – si legge nella lettera di nomina – è quella di lavorare insieme per costruire un futuro migliore, ascoltando le esigenze delle comunità locali e valorizzando le peculiarità del territorio. La passione e la dedizione di Amodeo saranno una risorsa preziosa per tutto il movimento”.

Con queste due nuove figure di riferimento, Libertà è Democrazia punta dunque a rafforzare il proprio progetto politico in Calabria, investendo su dirigenti che uniscono esperienza, radicamento e spirito di servizio".