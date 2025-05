Amministrative, ecco i nuovi sindaci calabresi (I NOMI)

Mentre lo spoglio è ancora in corso per la maggior parte dei 17 comuni calabresi chiamati a rinnovare la propria amministrazione (LEGGI), c'è già qualche sindaco che può festeggiare. In alcuni centri abitati, dove si è presentato un unico candidato, bastava infatti il raggiungimento del quorum per far passare automaticamente il primo cittadino. Dove invece non si raggiungerà una maggioranza, si procederà al ballottaggio il prossimo 8 e 9 giugno, in concomitanza con i cinque quesiti referendari. Di seguito, i risultati man mano che arrivano.

PROVINCIA DI CATANZARO

Cropani : eletto Raffaele Mercurio (per raggiungimento quorum);

: eletto (per raggiungimento quorum); Lamezia Terme : spoglio in corso ;

: ; Jacurso : spoglio in corso ;

: ; Maida : spoglio in corso ;

: ; Petronà: spoglio in corso;

PROVINCIA DI COSENZA

Cassano all'Ionio : spoglio in corso ;

: ; Cetraro : spoglio in corso ;

: ; Paola : spoglio in corso ;

: ; Rende : spoglio in corso ;

: ; Scalea: spoglio in corso;

PROVINCIA DI CROTONE

Isola di Capo Rizzuto : spoglio in corso ;

: ; Melissa: spoglio in corso;

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Marina di Gioisa Jonica : spoglio in corso ;

: ; Melito di Porto Salvo : eletto Annunziato Nastasi (per raggiungimento quorum);

: eletto (per raggiungimento quorum); San Lorenzo : eletto Natale Alessandro Polimeni (per raggiungimento quorum);

Scilla: spoglio in corso;

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Spadola: spoglio in corso;

Ultimo aggiornamento: 16:35