Giallo sul voto a Scalea: sparite schede e timbro, interrogata presidente di seggio

I Carabinieri della compagnia di Scalea hanno interrogato, questo pomeriggio, una presidente di seggio del medesimo centro abitato, presso il quale sono state riscontrate delle anomalie e delle irregolarità. La vicenda era già trapelata ieri, 25 maggio, a seguito della denuncia di un candidato a sindaco e di diversi esponenti politici, ed è stata confermata quest'oggi dalle forze dell'ordine.

In particolare, i militari avrebbero avviato un'indagine circa la scomparsa di alcune schede elettorali (2 delle 1.300 destinate al seggio numero 7) e di un timbro, rinvenuti in possesso proprio della presidente del seggio che, inavvertitamente, le avrebbe portato il tutto con se a casa ieri sera, dopo la giornata trascorsa nella scuola materna per le operazioni di voto.

La stessa donna è stata ascoltata quest'oggi (attorno alle 13:00) proprio dai militari, che l'hanno prelevata dal seggio per una deposizione presso la locale compagnia. Il fatto sarebbe stato denunciato da alcuni scrutatori, e della circostanza è stato informato il commissario prefittizio alla guida dell'ente. Al momento le operazioni di scrutinio proseguono regolarmente, pur aleggiando il rischio di annullamento del voto.