Amministrative. Liste invertite sulle schede, elezioni a rischio a Petronà

La scheda con le liste invertite

È evidentemente un errore ma che potrebbe comunque compromettere le elezioni nel piccolo centro catanzarese di Petronà. Nel comune della Sila Piccola sono state disfatti invertire le numerazioni delle liste presenti sulla scheda elettorale ricevuta dai votanti.

Lo scorso 26 aprile, difatti, il verbale della Sottocommissione elettorale circondariale di Crotone, che è competente per territorio, riportava quanto risultato dal sorteggio ovvero che alla posizione numero 1 della scheda si posizionasse la lista Siamo Petronà e Arietta con candidato a sindaco Vincenzo Mazzei; mentre alla posizione 2 era stata sorteggiata la lista Nuova era petronese, con candidato sindaco Dario Bolotta.

La scheda arrivata però ai seggi per le elezioni in corso, presenta le liste nell’ordine invertito con in alto sulla scheda il simbolo di Nuova Era Petronese e in basso quello di Siamo Petronà e Arietta. Un probabile errore di stampa, sfuggito anche al controllo dei seggi elettorali.

Intanto le operazioni di voto stanno procedendo regolarmente e si concluderanno come previsto alle 15 quando inizierà lo spoglio. Questo problema però potrebbe metterne a rischio l’esito.