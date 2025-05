Amministrative, inizia la conta dei voti: in Calabria affluenza sfiora il 61%

Si è fermata al 60,91% l'affluenza in Calabria, dove i cittadini di 17 diversi comuni sono stati chiamati a scegliere la nuova amministrazione cittadina. Particolare attenzione per le grandi città come Rende e Lamezia Terme, dove la campagna elettorale è stata più "agguerrita" e sono puntati anche gli occhi (e gli interessi) della politica regionale.

PROVINCIA DI CATANZARO

Occhi puntati, come già detto su Lamezia Terme, dove si è registrata un'affluenza del 59,39%: qui sono in corsa Doris Lo Moro per il centrosinistra, Mario Murone per il centrodestra e Gianpaolo Bevilacqua con un polo civico.

Nel comune di Cropani, dove ha votato il 66,98% degli elettori, è stato raggiunto il quorum che ha permesso l'elezione di Raffaele Mercurio, unico candidato. A Petronà invece, dove ha votato il 61,67% degli elettori, è sfida tra Vincenzo Mazzei e Dario Bolotta, anche se c'è apprensione per un possibile annullamento del voto (LEGGI).

Sfida a tre invece nel comune di Maida, dove si è recato alle urne il 59,15% dei votanti per scegliere tra Dario Amantea Galdino, Francesco Dattilo e Salvatore Paone. Affluenza minore invece a Jacurso, dove ha votato il 45,37% degli elettori, chiamati a scegliere tra Pietro Serratore e Antonio Soverati.

PROVINCIA DI COSENZA

Particolare attenzione per la tornata elettorale di Rende, dove ha votato il 66,66% degli elettori. Una sfida a 5 tra i civici Giovanni Bilotti e Luciano Bonanno, l'esponente del centrodestra Marco Saverio Ghionna, quello del centro-sinistra Sandro Principe e la pentastellata Rossella Gallo.

Occhi puntati su Cassano all'Ionio, dove ha votato il 60,54% degli elettori, chiamato a scegliere tra Antonello Mario Avena, Gianpaolo Iacobini e Carmen Gaudiano. Sfida a 5 invece nel comune di Paola, dove il 62,52% degli elettori ha espresso la propria preferenza tra Roberto Perrotta, Giovanni Politano, Graziano Di Natale, Andrea Signorelli ed Antonio Cassano.

Due candidati invece a Cetrato - Giuseppe Aieta e Giovanni Del Trono - dove si è raggiunto il 53,01% dei votanti. Situazione delicata, infine, a Scalea, dove potrebbe essere inficiata la corsa a quattro tra Giacomo Perrotta, Angelo Pio Armando Paravati, Gennaro Licursi e Mario Russo: sono infatti in corso delle indagini, da parte dei Carabinieri, circa la sottrazione di timbri e schede da una sezione.

PROVINCIA DI CROTONE

Sono solo 2 i comuni al voto nel crotonese. Tra questi figura Isola Capo Rizzuto, città tra le più popolose della provincia, dove si è recato alle urne il 70,98% degli elettori. Qui la tornata elettorale è stata ribattezzata come "contenzioso" essendo i tre candidati tutti degli avvocati: Andrea Filici, Maurizio Piscitelli e la sindaca uscente Maria Grazia Vittimberga.

Ha votato invece il 51,86% degli aventi diritto a Melissa, dove la sfida è tra l'ex sindaco Raffaele Falbo e lo sfidante Luca mauro.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Quattro i comuni al voto nel reggino. Maggiore affluenza a Marina di Gioiosa Jonica, dove ha votato il 57,07% degli elettori per scegliere tra Giuseppe Coluccio e Rocco Femia. Poco sotto, con il 56,65% degli elettori, troviamo Melito di Porto Salvo, dove l'unico candidato - Annunziato Nastasi - è stato eletto automaticamente per il superamento del quorum

Raggiunge il 54,39% la percentuale dei votanti a Scilla, dove sono in lizza tre candidati: Carmela Santagati (detta Carmen), Gaetano Ciccone e Rocco Bueti. Si ferma invece al 51,86% l'affluenza a San Lorenzo, sufficiente per far eleggere l'unico candidato, Natale Alessandro Polimeni.

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Un solo centro abitato chiamato al voto nella provincia vibonese: è il comune di Spadola, dove si è recato alle urne il 69% degli elettori. Qui la sfida è tra Cosimo Damiano Piromalli e Antonio Maria Rosso.