Notte movimentata per le Volanti. Due arresti: uno evade, l’altro tenta un furto

Notte movimentata per la Polizia a Reggio Calabria, che con due interventi hanno arrestato un 19enne e un 30enne. I due sono stati colti in flagranza di reato, rispettivamente per evasione dai domiciliari e per tentato furto aggravato.

L’allarme del braccialetto

Il primo allarme è scattato dalla Sala Operativa della Questura grazie al segnale del braccialetto elettronico del più giovane.

Sottoposto ai domiciliari, il ragazzo - già noto per precedenti denunce di evasione - è stato sorpreso dalle Volanti all’esterno della sua abitazione. Nonostante un vano tentativo di rientrare in casa per sfuggire al controllo, è stato bloccato e ricondotto al proprio domicilio.

Il “colpo” dal dentista

Qualche ora dopo, un secondo intervento ha portato all’arresto del 30enne. L'uomo, rumeno, è stato bloccato dopo la segnalazione di un cittadino, insospettito da rumori provenienti da uno studio dentistico in centro città.

Gli agenti hanno notato una finestra rotta e una luce accesa. Una volta all'interno, hanno trovato il soggetto, noto per precedenti di furto, nascosto dietro una porta. Oltre all’arresto per lui anche una denuncia per aver violato la sorveglianza speciale.