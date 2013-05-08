Sanità. Dimissioni Occhiuto, Bruni (Pd): “rimettere al centro i bisogni dei cittadini”

“Anche l'ex presidente Occhiuto è costretto a fare i conti con le regole". Lo afferma la consigliera regionale del Pd, Amalia Bruni, a seguito delle dimissioni dell'ex governatore dai suoi ruoli di commissario ad acta della sanità e di super commissario all'edilizia sanitaria (QUI).

L’appello a rigore e trasparenza

Bruni sostiene che questo “conferma la correttezza della nostra impostazione”. La consigliera aggiunge che le dimissioni aprono “inevitabilmente una fase nuova che impone chiarezza e rigore”.

La Dem chiede che i due sub-commissari e i Rup si limitino ora all'ordinaria amministrazione, senza prendere iniziative di carattere straordinario o strategico.

Richiama inoltre l'attenzione sull'attività “frenetica” del commissariato all'edilizia sanitaria, che ha continuato a operare anche il 14 agosto, definendo la cosa inaccettabile.

Restituire centralità alla politica

La consigliera conclude che per la sanità calabrese si apre un “passaggio decisivo”. È il momento, secondo lei, di restituire centralità alla politica regionale e avviare una fase di gestione che metta al centro i bisogni dei cittadini, “senza scorciatoie e senza forzature”.