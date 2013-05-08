Migranti, ennesimo sbarco a Roccella: a bordo anche minori

Nel primo pomeriggio di oggi, si è registrato l’ennesimo sbarco nel porto di Roccella Ionica, il tredicesimo negli ultimi quattro mesi. A bordo di una barca a vela, sono stati individuati 79 migranti di nazionalità afghana, pakistana e iraniana, soccorsi nonostante le difficili condizioni del mare.

L’operazione di soccorso

L’intervento è stato coordinato dalla Guardia costiera, guidata dal capitano di corvetta Daniele Ticconi. La barca a vela era stata avvistata a circa cento miglia dalla costa calabrese. Per motivi di sicurezza, i migranti sono stati trasbordati su una motovedetta militare e successivamente condotti in porto.

Donne e bambini tra i soccorsi

Tra le persone intercettate figurano una quindicina di donne, tra cui una in avanzato stato di gravidanza, sette bambini piccoli e otto minori non accompagnati. Secondo le prime informazioni, l’imbarcazione era partita almeno quattro giorni fa dalla Turchia.

Accoglienza e assistenza sanitaria

Una volta giunti a Roccella, i migranti sono stati sottoposti ai controlli delle forze dell’ordine e a una prima valutazione medica effettuata dal personale dell’Asp.

Successivamente sono stati presi in carico dai volontari della Croce Rossa, che hanno garantito i primi aiuti. Gli stranieri si trovano ora nel Centro di prima accoglienza e soccorso allestito all’interno del porto.