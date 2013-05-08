Evaso dal carcere di Palmi, catturato dopo poche ore

È durata poco la fuga di Marino Massari, 35 anni, considerato esponente del clan mafioso pugliese Strigliuglio. Nel pomeriggio di oggi l’uomo è riuscito ad evadere dal carcere di Palmi, ma le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e riportato in cella a distanza di poche ore.

L’evasione

Secondo quanto ricostruito, Massari sarebbe riuscito a sottrarsi al controllo del personale penitenziario scavalcando un muro di cinta alto circa quattro metri. Una manovra rapida che gli ha consentito di guadagnare la strada e tentare la fuga.

La cattura

Immediatamente è scattato l’allarme: Polizia penitenziaria, Polizia di Stato e carabinieri hanno avviato le ricerche coordinate sul territorio. L’uomo è stato infine individuato lungo una strada di Palmi mentre cercava di allontanarsi. A quel punto è stato bloccato e ricondotto nell’istituto penitenziario.

Un episodio che accende i riflettori sulla sicurezza

Il caso ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nelle carceri e sulle difficoltà del personale penitenziario, chiamato a vigilare in contesti complessi e spesso con risorse ridotte.