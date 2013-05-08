Successo per la sfilata di Egima Formazione a Spezzano Albanese

Un’eleganza senza tempo ha illuminato la splendida piazza Luigi Mortati, che ieri sera si è trasformata in un autentico palcoscenico a cielo aperto grazie all’evento organizzato dall’Associazione Egima Accademia di Alta Formazione. A comunicarlo gli stessi promotori.

Moda, cultura e territorio

"Non una semplice sfilata - prosegue la nota - ma una serata dal forte impatto visivo ed emotivo, capace di unire moda, cultura e territorio in un intreccio raffinato di bellezza e partecipazione. Le ragazze protagoniste hanno calcato la passerella con eleganza e portamento, indossando abiti, scarpe, borse e occhiali messi a disposizione da imprenditori spezzanesi. Un segnale concreto di quanto la collaborazione tra le attività locali possa diventare un motore di crescita e di valorizzazione del territorio, trasformando un evento in una vera e propria vetrina delle eccellenze spezzanesi.

Il make-up delle modelle

Elemento distintivo della serata è stato il make-up delle modelle, curato nei minimi dettagli dagli iscritti dell’Accademia Egima. Un lavoro impeccabile, realizzato con professionalità e creatività, che ha esaltato i tratti e le personalità delle ragazze in passerella, rendendo ogni uscita ancora più suggestiva.

A impreziosire ulteriormente la manifestazione sono state due intense esibizioni canore, che hanno portato sul palco emozione e calore, alternando momenti di riflessione a momenti di pura gioia condivisa.

La grande partecipazione

La risposta della comunità è stata straordinaria: la piazza era gremita in ogni angolo, con un pubblico numerosissimo che ha seguito con attenzione e trasporto l’intera serata, restando fino all’ultimo istante. Un segnale chiaro dell’affetto e dell’interesse che Spezzano Albanese sa riservare alle iniziative di qualità.

L’evento ha dimostrato come, quando formazione, creatività e imprenditoria locale si incontrano, sia possibile dar vita a esperienze culturali e artistiche di altissimo livello, capaci di lasciare un segno profondo nella memoria collettiva.

Evento riuscito dunque per Egima Accademia di Alta Formazione, per gli imprenditori che hanno aderito con entusiasmo e per tutti i protagonisti che, insieme, hanno reso questa sfilata uno degli appuntamenti più significativi e belli dell’estate spezzanese".