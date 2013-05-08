Non rispetta il divieto di avvicinamento: arrestato 31enne a Reggio Calabria

La Polizia ha arrestato un 31enne in flagranza della violazione del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna. Gli agenti, a seguito di chiamata di emergenza, hanno raggiunto rapidamente la donna che segnalava la presenza del suo ex compagno all’esterno della propria abitazione, intento a bussare con atteggiamento violento al portone con la pretesa di prelevare il figlio.

L’uomo, che nel frattempo si era allontanato, è stato individuato poco dopo nei pressi dell’abitazione della vittima ed è stato dunque arrestato per la violazione delle prescrizioni impostegli dal divieto di avvicinamento alla donna. L’immediato intervento dei poliziotti ha consentito di interrompere il comportamento persecutorio, evitando un possibile aggravarsi della situazione e tutelando la sicurezza della persona offesa.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, sita in un comune limitrofo, e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.