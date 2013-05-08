Di Udine la bambina caduta dal balcone a Reggio: indagini ancora in corso

La procura di Reggio Calabria

E' originaria di Udine la bambina di sette anni, rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata da un balcone a Reggio Calabria (QUI). L’incidente è avvenuto giovedì sera, 21 agosto, mentre la famiglia si trovava in città per una vacanza a casa di parenti.

Soccorso e Ricovero

Sul luogo dell’incidente, situato al quinto piano di uno stabile nel rione Gebbione, sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza, che ha accompagnato la piccola fino al pronto soccorso dell’ospedale. Attualmente, si trova nel reparto di rianimazione, con condizioni gravi ma stazionarie.

Indagini in Corso

I carabinieri hanno informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica e hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si trovava in casa con i genitori e sarebbe caduta dopo essersi sporta dal balcone.