Debiti tributari, il sindaco di Zumpano punta sul baratto amministrativo

Fabrizio Fabiano

Il sindaco di Zumbano Fabrizio Fabiano annuncia il rafforzamento di un’iniziativa che unisce solidarietà e rigore istituzionale: il 'Baratto Amministrativo'.

In un contesto socio-economico complesso, dove la regione risulta la più povera d’Italia, questo strumento "rappresenta per la nostra amministrazione un equilibrio tra sostegno concreto ai cittadini e rispetto delle normative vigenti."

Non un condono

Istituito dal Decreto Legge n 133/2014 articolo 24, il 'Baratto Amministrativo' consente ai cittadini di convertire i debiti tributari locali in prestazioni lavorative di pubblica utilità, previa approvazione di un progetto comunale. Il Sindaco sottolinea che "non si tratta di condono, bensì di un percorso regolamentato che coniuga responsabilità civica e tutela del bene comune, nel pieno rispetto della legge."

I cinque pilastri

L’accesso allo strumento è subordinato a precise condizioni. I cinque pilastri normativi del Decreto Legge 133/2014 prevedono: Tributi Locali Ammessi esclusivamente tributi locali (es Tari Imu tasse sui servizi idrici) in linea con quanto previsto dalla normativa; Progettazione Concordata Le attività devono essere preliminarmente approvate dall’ente con definizione di obiettivi tempistiche e modalità di rendicontazione.

Calcolo Orario La conversione avviene secondo parametri stabiliti per legge con un valore orario corrispondente alla retribuzione media locale per mansioni analoghe; Tutela Legale Il Comune garantisce copertura assicurativa oltre al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro; Trasparenza Tutte le fasi del processo sono documentate e verificabili garantendo parità di trattamento tra i cittadini.

Benefici e prospettive

Negli ultimi due anni, alcuni cittadini hanno già aderito al percorso, convertendo un credito comunale in attività di manutenzione del patrimonio pubblico. Il percorso, strutturato e monitorato, ha visto svolgere prestazioni coerenti con le competenze dei partecipanti, contribuendo al decoro urbano "senza alcuna forma di stigmatizzazione."

L'iniziativa dimostra come le istituzioni possano coniugare flessibilità e legalità. I cittadini in difficoltà trovano una via dignitosa per adempiere agli obblighi, mentre la comunità beneficia di servizi utili. Particolarmente significativo è l’aspetto formativo: il percorso favorisce il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione delle capacità personali.

L’Amministrazione comunale sta lavorando per estendere il progetto ad altre aree di intervento pubblico, come la tutela ambientale e il sostegno alle fasce più vulnerabili. È in fase di studio l’istituzione di un piano delle mansioni ammissibili, per garantire equità e appropriatezza degli incarichi.

Filosofia di governo

Il 'Baratto Amministrativo' non è un semplice strumento contabile, ma una filosofia di governo: dimostra che legalità e solidarietà "possono camminare di pari passo, trasformando i vincoli in opportunità di crescita collettiva e personale."

Il Sindaco ha ringraziato gli uffici comunali per il meticoloso lavoro di implementazione del progetto e ha rivolto un plauso "a tutti i cittadini che, attraverso questa forma di partecipazione responsabile, stanno contribuendo a rafforzare il patto sociale nella nostra comunità."