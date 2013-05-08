Scilla. Spari in pieno giorno mentre sono sul balcone, fermato un uomo

Momenti di paura e, soprattutto, tragedia sfiorata, a seguito di quanto avvenuto ieri pomeriggio nella ridente cittadina di Scilla, in provincia di Reggio Calabria.

Protagonista della vicenda una coppia di anziani che verso le 14:30 si trovava sul balcone della propria abitazione, quando un uomo gli ha esploso contro un colpo di arma da fuoco: l’anziano, 70enne, si è gettato a terra schivando la pallottola, illesa anche la moglie.

Il tutto in pieno centro storico, lungo la scalinata che porta da piazza San Rocco al Castello Ruffo. Lo sparatore si è dileguato dileguarsi confondendosi tra i numerosi turisti e residenti che a quell’ora affollano la zona, ma è stato identificato dai carabinieri che stanno ora indagando per comprendere il movente del gesto.