Altri 65 migranti soccorsi e sbarcati a Roccella Ionica

Non sono passate nemmeno 48 ore dall’ultimo sbarco nel reggino (QUI) che stamani un altro carico di vite umane è giunto nel porto di Roccella Jonica.

Anche donne e bambini

Si tratta in particolare di 65 persone tra iraniani, siriani e palestinesi, tra le quali anche nove donne, quattro bambini e nove minori non accompagnati, che sono state intercettate da una motovedetta della Guardia Costiera mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela lunga circa 12 metri.

Il difficile trasbordo

Per metterli in sicurezza è stato particolarmente difficile, date le avverse condizioni del mare che hanno reso complicato il trasbordo del malcapitati sull’unità della Capitaneria di Porto.

Una volta messi in sicurezza sono stati così accompagnati nel porto delle Grazie dove ad attenderli c’era la consueta macchina dell’accoglienza composta da forze dell’ordine, sanitari dell’Asp provinciale e volontari.

Partiti dalla Turchia

I migranti, che si ritiene siano partiti cinque giorni fa dalle coste della Turchia sono stati momentaneamente sistemanti all’interno del centro di prima accoglienza e soccorso presente sul porto e gestito dalla Croce Rossa Italiana.

14 arrivi in 4 mesi

Con quest’ultimo sale a quattordici il numero complessivo degli sbarchi avvenuti negli ultimi quattro mesi nello scalo di Roccella Jonica, tre nei soli cinque giorni appena trascorsi.