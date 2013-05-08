direttore responsabile
Notte Bianca da record a Palmi: oltre 40 mila le presenze

Reggio Calabria Tempo Libero

L’ultima edizione della Notte Bianca di Palmi, organizzata dall’agenzia Andreacogliandroeventi, ha registrato un successo senza precedenti, attirando sabato sera oltre 40mila visitatori tra Piazza I° Maggio, Corso Garibaldi e le vie del centro storico. L'evento, che si è svolto dalle 20:30 alle 6 del mattino, ha segnato un nuovo record di presenze per la città.

Attrazioni per tutti

L’evento si è sviluppato lungo oltre 2 Km, con tantissimi eventi in contemporanea. Sul palco principale si è esibita la cover band di C'è Rino Band, mentre le vie del centro sono state animate da oltre 30 postazioni di artisti di strada e numerosi artisti itineranti.

La massiccia partecipazione di pubblico ha coinvolto tutte le piazze, le strade, i locali pubblici e i negozi.

La soddisfazione

L'organizzatore della Notte Bianca, Andrea Cogliandro, si è detto “davvero soddisfatto” della riuscita dell'evento, sottolineando il grande afflusso di visitatori “venuti da tutte le parti della regione e non solo” e affermando che la nona edizione gli ha regalato grandi soddisfazioni.