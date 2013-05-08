Notte Bianca da record a Palmi: oltre 40 mila le presenze

L’ultima edizione della Notte Bianca di Palmi, organizzata dall’agenzia Andreacogliandroeventi, ha registrato un successo senza precedenti, attirando sabato sera oltre 40mila visitatori tra Piazza I° Maggio, Corso Garibaldi e le vie del centro storico. L'evento, che si è svolto dalle 20:30 alle 6 del mattino, ha segnato un nuovo record di presenze per la città.

Attrazioni per tutti

L’evento si è sviluppato lungo oltre 2 Km, con tantissimi eventi in contemporanea. Sul palco principale si è esibita la cover band di C'è Rino Band, mentre le vie del centro sono state animate da oltre 30 postazioni di artisti di strada e numerosi artisti itineranti.

La massiccia partecipazione di pubblico ha coinvolto tutte le piazze, le strade, i locali pubblici e i negozi.

La soddisfazione

L'organizzatore della Notte Bianca, Andrea Cogliandro, si è detto “davvero soddisfatto” della riuscita dell'evento, sottolineando il grande afflusso di visitatori “venuti da tutte le parti della regione e non solo” e affermando che la nona edizione gli ha regalato grandi soddisfazioni.