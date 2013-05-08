Msc in avaria a Ponza: in soccorso rimorchiatori di Gioia Tauro e Napoli
Dopo ore di apprensione, la Msc World Europa è riuscita a rimettersi in moto. La nave da crociera, rimasta ferma dalla mattinata a causa di un’avaria ai motori nelle acque di Ponza, ha riattivato la propulsione grazie al tempestivo intervento dei tecnici a bordo.
Il gigante del mare sta ora procedendo lentamente ma in autonomia verso il porto di Napoli, scortato dalle motovedette della Guardia Costiera, che mantengono un contatto costante con il comandante della nave.
Fondamentale anche il supporto logistico messo in campo con l’invio di due rimorchiatori: uno dalla città partenopea e l'altro da Gioia Tauro, porto strategico per la sicurezza e l’assistenza nel Mediterraneo.
La partenza dei mezzi gioiesi, testimonia ancora una volta il ruolo centrale dello scalo calabrese nelle operazioni marittime di emergenza.