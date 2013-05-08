Gabry Driver, pokerissimo di successi e un palmarès da leggenda

Cinque vittorie e una raffica di record illuminano ancora una volta il cammino tricolore di Gabry Driver, che continua a scrivere pagine memorabili nel panorama della velocità in montagna.

In ogni tappa, il pilota calabrese ha mostrato una grinta straordinaria, distinguendosi non solo per i trionfi conquistati, ma anche per la capacità di primeggiare persino con gomme usate. Una prova di forza che assume ancora più valore quando si porta al limite una Ferrari V8 da 570 cavalli, impegnata su tracciati veloci e tecnici di montagna.

Eccezionale l’intesa con la supercar di Maranello, capace di restituire emozioni uniche nonostante gli anni, confermandosi ancora oggi una macchina in grado di esaltare chi la guida e il pubblico che la ammira.

La vera arma segreta di Gabry, però, resta la costanza ad altissimo livello, qualità che lo ha portato a conquistare ben 19 titoli tricolori tra vittorie di gruppo e coppe di classe: uno dei palmarès più prestigiosi in Italia e non solo.

Spesso capace di chiudere le stagioni con un doppio trionfo nei due campionati italiani salita, il pilota della Best Lap ha centrato a Gubbio un’altra doppietta che gli è valsa la vittoria nella Top Class. Ora, con un vantaggio importante sugli avversari, è vicinissimo al titolo nazionale nel gruppo GT Cup del Civm, che potrebbe già festeggiare nella prossima attesissima tappa di Erice (TP), il 7 settembre.

Un successo corale, reso possibile grazie al team DP Racing (Claudio De Ciantis, Simone, Carmine e Michele D’Alessandro, Sergio Santuccione), alla scuderia Best Lap e agli sponsor che hanno sostenuto questa stagione vincente: TOP FRUIT, Calabria Mobility, Pubblysistem Service, Vetreria Spinelli, MG Motori, Patuscino, Noleggiamo Italia, D’Angelo Group e Guido Wheels.