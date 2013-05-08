Vandalizzata l’auto della dirigente dell’ospedale di Cetraro

Un grave atto vandalico ha colpito recentemente l’automobile della dirigente biologa dell’ospedale civile di Cetraro, suscitando preoccupazione nella comunità locale.

L’episodio si aggiunge ad altri segnali inquietanti che hanno già interessato la cittadina, mettendo in evidenza la necessità di tutelare chi lavora quotidianamente in contesti delicati come quello sanitario.

In seguito all’accaduto, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha espresso la propria vicinanza e solidarietà alla professionista, sottolineando anche il sostegno dell’ente che rappresenta.

“Alla professionista, stimata e conosciuta per dedizione e competenza, va tutta la mia solidarietà e il mio sostegno personale e istituzionale. Esprimo vicinanza anche al sindaco Giuseppe Aieta, che si impegna ogni giorno per tutelare la sua comunità, e a tutti i cittadini di Cetraro, già provati da altri segnali inquietanti. Episodi come questo non possono né devono essere sottovalutati, perché la violenza è la spia di patologie sociali da affrontare a fondo" ha detto.

“Mi auguro che le forze dell’ordine riescano a individuare presto i responsabili di questo gesto vile e inaccettabile. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. È prioritario tutelare i cittadini e quanti lavorano ogni giorno in contesti delicati come quelli sanitari" ha aggiunto.

Succurro ha ricordato anche l’impegno concreto della Provincia di Cosenza sul fronte della sicurezza, citando l’acquisto di un immobile destinato alla nuova caserma dei carabinieri.

“Episodi come questo devono unire ancora di più le istituzioni e la comunità. Continuiamo a lavorare insieme per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare la loro serenità”, ha concluso.