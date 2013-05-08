Crotone. Mesi di paura: minaccia l’ex anche mentre lo denuncia, arrestato

Una storia drammatica che vede al centro una giovane crotonese: una storia che racconta di vessazioni e minacce, di un clima di terrore a cui sarebbe stata sottoposta per mano del fidanzato, un 36enne del posto.

Una vicenda che secondo il suo racconto - affidato oggi e con coraggio ai Carabinieri, inizierebbe circa otto mesi fa, ad inizio dell’anno, con violenti litigi e denigrazioni che sarebbero durati fino al mese di luglio scorso. Anche con minacce gravi.

La denuncia ai carabinieri

La denuncia presentata dalla donna alla Stazione locale dell’Arma ha dunque aperto la strada ad un’indagine immediata, sotto la guida della Procura della Repubblica di Crotone.

È scattata così la procedura prevista dal Codice Rosso, lo strumento che garantisce priorità assoluta ai casi di violenza di genere e stalking.

I comportamenti denigratori

I militari hanno ricostruito i presunti comportamenti persecutori, consistiti soprattutto in messaggi denigratori e minacciosi e appostamenti, messi in atto dall’uomo nei confronti della giovane con la quale aveva intrapreso in precedenza una relazione, nel frattempo conclusa.

Atteggiamenti che sarebbero proseguiti anche mentre la vittima si trovava dai carabinieri per sporgere la denuncia, dove avrebbe continuato a ricevere messaggi minacciosi.

Data la gravità di quest’ultimo comportamento i militari hanno così deciso di arrestare il 36 enne, al quale è stato anche applicato il braccialetto elettronico.