Rende, grave una 12enne caduta dal balcone di casa

Una ragazzina di appena 12 anni è stata ricoverata d'urgenza presso l'ospedale di Cosenza ieri sera, dopo essere caduta dal balcone della propria abitazione a Rende, nel quartiere di Quattromiglia.

I soccorsi

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, la ragazzina sarebbe precipitata dal quarto piano dello stabile, finendo in un terrazzo sottostante.

Immediata la richiesta di soccorso da parte dei familiari e dei residenti, molti dei quali hanno assistito alla scena. La vittima è ora ricoverata in rianimazione e si starebbe valutando un trasferimento d'urgenza a Roma per eseguire una delicata operazione chirurgica. Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

Il precedente

Un caso decisamente simile a quello avvenuto qualche giorno fà a Reggio Calabria, dove una bambina è caduta nel vuoto dal quinto piano di un palazzo. Al momento, però, non vi sono elementi per collegare i due episodi tra di loro.