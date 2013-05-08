Palazzine via Israele, Demos Crotone a fianco del Comitato Tufolo-Farina

Il Coordinamento Demos di Crotone condivide le preoccupazioni espresse dal Comitato di Quartiere Tufolo-Farina in merito alla decisione di costruire 24 alloggi popolari su un'area destinata a verde pubblico in via Israele.

Costruire su aree destinate a verde pubblico significa degradare la qualità abitativa di tutta la zona, indipendentemente dall'utilità di ciò che si va a realizzare. A comunicarlo Demos Crotone.

Spazi verdi sono essenziali

Gli spazi verdi sono essenziali per la salute, il benessere e la vivibilità urbana, e non possono essere sacrificati. La necessità di alloggi popolari è reale e urgente, ma va affrontata con scelte lungimiranti: occorre privilegiare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, evitando di sottrarre ulteriori spazi verdi alla comunità.

In tal senso, le alternative proposte dal Comitato, come l'utilizzo di terreni edificabili già disponibili di proprietà comunale (ad esempio in via Peppino Impastato), meritano attenzione e considerazione.

Il problema delle strade interne

Accanto a questo, resta irrisolto il problema delle strade interne del quartiere Farina, ancora escluse dal patrimonio comunale, dai collegamenti urbani, e lasciate in condizioni di degrado. È una priorità che l'amministrazione dovrebbe affrontare per garantire sicurezza, decoro e servizi adeguati ai residenti.

Demos Crotone chiede con forza che le scelte urbanistiche siano ispirate al bene comune, al rispetto dei quartieri e al coinvolgimento dei cittadini. Il futuro della città deve essere costruito insieme, con trasparenza e responsabilità, senza compromettere ciò che rende migliore la vita di tutti.