San Giovanni in Fiore, dal 1° settembre parte il trasporto pubblico locale

Dal prossimo lunedì 1° settembre sarà attivo a San Giovanni in Fiore il nuovo servizio di trasporto pubblico locale, con quattro linee che collegheranno quotidianamente le periferie con il centro cittadino. A renderlo noto l'ente comunale.

Le parole della sindaca Succurro

I bus circoleranno dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 19, per garantire spostamenti più rapidi e sostenibili. “È una novità assoluta per la nostra città, ed è soprattutto un atto di giustizia sociale – ha dichiarato la sindaca Rosaria Succurro – perché consentirà a tanti cittadini che vivono in quartieri periferici, come l’Olivaro, di raggiungere il centro senza essere costretti a spostarsi a piedi anche in condizioni climatiche difficili. Il servizio contribuirà inoltre a ridurre il traffico veicolare e l’inquinamento. Così favoriamo una mobilità più sostenibile”.

Mezzi dotati di pedane per persone con disabilità ed anziani

I mezzi saranno dotati di pedane per persone con disabilità e di posti riservati ad anziani e altri utenti fragili. Nelle fasce orarie scolastiche, i bus serviranno anche studenti e studentesse. Le tariffe di biglietti e abbonamenti corrisponderanno a quelle stabilite dalla Regione Calabria.

“È un risultato importante – ha aggiunto Succurro – che si inserisce in un progetto di governo fondato su opere pubbliche, servizi e uguaglianza sociale. San Giovanni in Fiore cresce ogni giorno, nei servizi e nello spirito di civiltà e inclusione”.