Taurianova, nuovo furto in parrocchia: trafugati ostie e oggetti sacri

Sgomento e indignazione a Taurianova per il grave episodio avvenuto nella chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo, nella parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo, dove ignoti hanno profanato il tabernacolo e rubato le ostie consacrate.

La condanna del sindaco

Il sindaco Roy Biasi ha espresso parole di dura condanna per quanto accaduto: "Apprendo con sgomento la notizia della profanazione del tabernacolo e del furto delle ostie. Esprimo solidarietà ai fedeli della parrocchia e auspico che i carabinieri facciano piena luce su quanto accaduto individuando autore e finalità del gesto sacrilego".

La vicinanza alla comunità

Inoltre ha ricordato come l’amministrazione comunale stia seguendo da vicino l’evolversi della vicenda: "Anche tramite gli assessori Crea e Grimaldi, che questa mattina si sono sincerati di persona della verità delle voci già circolate ieri sera, sono costantemente aggiornato sullo stato di apprensione che la comunità parrocchiale vive. Tramite il parroco don Cesare Dileo vorrei che giungesse a tutti il conforto dell’intera Taurianova".

Una ferita per tutta la città

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato la gravità del gesto, senza precedenti nella storia della città: "Atti del genere non devono rimanere impuniti per l’offesa che recano ai sentimenti genuini del popolo di Dio e per la lesione alla tranquillità di tutti, anche di chi non crede".

Il secondo furto in pochi giorni

Infine, Biasi ha richiamato l’attenzione sulla necessità di una risposta comune: "Il nostro turbamento deve produrre una reazione contro chi condanna un luogo sacro a diventare bersaglio di razzie. Da quanto si apprende, questo sarebbe il secondo furto nello spazio di pochi giorni e avrebbe comportato anche il trafugamento di oggetti di valore. È indispensabile individuare e punire i responsabili".