Consegna dei lavori per il centro storico di San Pietro Lametino

Ieri pomeriggio, mercoledì 27 agosto, è stata ufficialmente consegnata l’area dei lavori di riqualificazione urbana del centro storico di San Pietro Lametino, un progetto di grande rilevanza finanziato dal Pnrr – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) per un valore complessivo di 7,8 milioni di euro.

La trasformazione urbana

La consegna dei lavori segna un passaggio concreto per restituire decoro e fruibilità a un’area da tempo segnata dal degrado. Il progetto prevede: riqualificazione degli spazi pubblici; valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; miglioramento dell’accessibilità urbana ed adozione di soluzioni innovative e sostenibili.

L’obiettivo principale è migliorare la qualità della vita dei residenti, creando spazi sicuri e accoglienti per tutti.

Le parole dell’Assessore

Gabriella De Sensi, Assessore ai Lavori Pubblici, ha sottolineato l’importanza sociale e culturale dell’intervento: "Con la consegna dei lavori di oggi, diamo inizio a un intervento che non è solo edilizio, ma sociale e culturale. San Pietro Lametino tornerà a essere un luogo vissuto, sicuro e accogliente, capace di offrire nuove opportunità ai cittadini e di rafforzare l’identità storica della nostra comunità. Si tratta di un investimento che guarda al futuro con serietà e visione, integrando rigenerazione urbana, qualità abitativa e servizi".

I soggetti coinvolti

Il progetto, approvato dalla Giunta comunale, sarà realizzato dal Consorzio Stabile Agorà Scarl attraverso un appalto integrato. Il Coordinamento della Sicurezza e la Direzione Lavori saranno affidati al raggruppamento guidato da SICEF S.r.l., garantendo un controllo attento durante tutte le fasi di esecuzione.

Il commento di Gianturco

Mimmo Gianturco ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa per l’intera comunità: "Considero questa giornata un risultato importante non solo per San Pietro Lametino, ma per tutta la città. Abbiamo lavorato in sinergia, maggioranza e minoranza, per accompagnare un processo che restituirà dignità a un quartiere e rafforzerà la coesione della nostra comunità. L’avvio dei lavori dimostra che, quando si agisce con responsabilità e concretezza, la politica sa essere al servizio dei cittadini".

Un’opera attesa e strategica

La consegna dei lavori rappresenta una tappa fondamentale per San Pietro Lametino e per tutta Lamezia Terme. Le istituzioni locali hanno ribadito il loro impegno a monitorare costantemente l’avanzamento del cantiere, affinché l’intervento sia completato nei tempi previsti e restituisca alla comunità uno spazio rinnovato, inclusivo e pienamente fruibile.