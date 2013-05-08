Spiaggia libera occupata abusivamente, sequestrato stabilimento a Capo Piccolo

Ennesimo lido balneare abusivo scoperto nel crotonese dai militari della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, impegnati nei controlli inerenti all'operazione Mare e Laghi Sicuri. Questa volta, l'occupazione illecita sarebbe stata riscontrata in località Capo Piccolo di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese.

Tramite la posa di 198 tra ombrelloni, sdraio e lettini era stata occupata un'area complessiva di circa 636 metri quadri, il tutto senza alcuna autorizzazione o concessione demaniale. Motivo per cui le attrezzature sono state sequestrate, mentre il titolare della struttura è stato denunciato a piede libero. L'area è stata poi liberata e restituita alla collettività.