Visto a passeggio mentre era ai domiciliari: un arresto a Taurianova

È stato visto mentre passeggiava tranquillamente per le vie del centro cittadino nonostante fosse agli arresti domiciliari: è successo nei giorni scorsi a Taurianova, dove un uomo è stato arrestato in flagranza di reato per evasione.

L'episodio è stato accertato nel corso di una serie di controlli di routerine svolti dalle volanti della Polizia, impegnate in un comune servizio di controllo del territorio. In tali circostanze, hanno subito riconosciuto il soggetto fermandolo prontamente.

Al termine delle formalità di rito, gli arresti domiciliari sono stati riconfermati.