Ai domiciliari per furto aggravato tenta la fuga in treno: un arresto nel reggino

Era riuscito ad evadere dai domiciliari e prendere un treno diretto verso il nord Italia, ma la sua fuga è durata appena il tempo di attraversare lo Stretto di Messina. Finisce così il tentativo di evasione di un uomo, extracomunitario irregolare, arrestato nei giorni scorsi nel messinese con l'accusa di furto aggravato.

Questo era stato infatti posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, riuscendo poi a raggiungere la stazione ferroviaria e prendere il primo treno disponibile. È stato poi individuato dagli agenti mentre tentava di spostarsi camminando tra i binari, venendo fermato poco dopo.

Al termine delle formalità di rito, è stato denunciato a piede libero e nuovamente arrestato, per essere poi consegnato, in via d'urgenza, agli agenti siciliani.