Escursione rischiosa a Capo Vaticano: turisti recuperati con un elicottero

Paura questa mattina, 28 agosto, a Capo Vaticano, dove due turisti stranieri sono rimasti intrappolati sulla scogliera durante un’escursione.

Partiti per risalire verso il belvedere lungo un sentiero impervio, si sono trovati in difficoltà a metà percorso: incapaci sia di proseguire che di tornare indietro, hanno richiesto aiuto attorno alle 11:50, contattando il numero unico di emergenza.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ricadi, che ha raggiunto e rassicurato i due malcapitati.

Vista la posizione particolarmente rischiosa, si è reso necessario il supporto aereo: dall’aeroporto di Lamezia Terme è così decollato l’elicottero Drago VF 62, con a bordo l’equipaggio di elisoccorritori. Attraverso una delicata operazione di verricellamento, i turisti sono stati recuperati e messi in salvo senza riportare ferite.

Sicurezza ed escursionismo

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo i sentieri più impervi del litorale vibonese, meta di centinaia di visitatori ogni estate.

Le operazioni di oggi dimostrano ancora una volta l’efficienza e la prontezza dei Vigili del Fuoco, ma anche la necessità di affrontare con prudenza percorsi che, seppur suggestivi, possono rivelarsi insidiosi senza l’adeguata preparazione.