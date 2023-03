Auto Storiche. La 21a Coppa delle Nevi parte da Laino Borgo

Torna la Coppa delle Nevi, l’evento sportivo automobilistico organizzato da ASA Castrovillari in collaborazione con ACI che si terrà sabato 4 e domenica 5 marzo.

La Gara Nazionale di Regolarità Turistica, giunta alla sua 21^ edizione, questa volta toccherà il Comune di Laino Borgo che, coinvolto per la prima volta, ospiterà la partenza dell’evento ormai ribattezzato il piccolo Montecarlo.

Si parte sabato 4 marzo, alle ore 15, con le prime verifiche sportive presso il Municipio di Laino Borgo fino alle ore 17. Dalle 18, invece, l’area mercatale del Comune darà il benvenuto a cittadini e appassionati di motori che potranno godere della vera festa organizzata per l’occasione e che lascerà spazio, alle ore 19.30 all’apertura degli stand enogastronomici con degustazione di prodotti tipici, a cura di Slow Food.

La gara, però, entrerà nel vivo domenica 5 marzo con lo start alle ore 9.30 dal Municipio di Laino Borgo dove le auto storiche proseguiranno attraverso Laino Castello, Mormanno (non nuovo a questa manifestazione), Rifugio Fasanelli di Rotonda, dove alle ore 11 si prevede il riordino della gara, Viggianello e Castelluccio, dov’è previsto l’arrivo: sarà, infatti, all’Hotel San Raffaele, alle ore 16, la premiazione dei vincitori.

La Coppa Nevi, il primo degli eventi sportivi del 2023 organizzati da ASA Castrovillari, capitanata dal presidente Massimo Minasi, darà spazio anche il 6° memorial dedicato al padre Vittorio, grande sportivo che ha diffuso nel territorio la passione per l’automobilismo.

Proprio il presidente ha coinvolto, per l’occasione, altri 6 organizzatori dal Lazio alla Sicilia, dal momento che la gara sarà valida come 1° round per lo Challenge Regolarità Centro Sud, coinvolgendo piloti da tutto il meridione d’Italia. Un evento, questo, che mette in sinergia Calabria e Basilicata, patrocinato proprio dall’Ente regionale lucano, dalla Provincia di Cosenza e da ACI Cosenza, ACI Sport e ACI Storico.