Strage di migranti, la Questura attiva un numero per avere informazioni sui naufraghi

Dopo la tragedia il doloroso compito di far ricongiungere familiari ed amici con quanti siano sopravvissuti al naufragio di ieri nel crotonese (QUI) e anche la necessità di dare risposte a coloro che chiedano informazioni sui propri cari.

In quest’ottica la Questura di Crotone fa sapere che chiunque, parenti o amici, volesse ricevere informazioni sulle persone coinvolte nella tragica vicenda, può telefonare al numero 0962 6636509 o inviare una email all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. avendo cura di allegare una eventuale foto della persona di cui si richiedono informazioni o ed anche copia dei documenti di identità e qualsiasi altro dato utile per favorirne l’identificazione: generalità, segni distintivi, colore occhi e capelli, eventuali tatuaggi, ecc.