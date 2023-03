Crotone, agenti salvano suicida. Sap: “la Polizia ha capacità e professionalità”

La Segreteria Provinciale del Sap di Crotone ha voluto esprimere il suo apprezzamento per il soccorso effettuato dalla squadra volante del capoluogo pitagorico il 28 febbraio scorso quando gli agenti sono intervenuti sul lungomare cittadino dove una donna aveva manifestato delle chiare ed imminenti intenzioni suicide.

I poliziotti, con non poche difficoltà, sono riusciti a salvare la ragazza che si trovava in un evidente pericolo di vita, in quanto ormai in balia delle onde.

“Grazie all’intervento e alla professionalità dei colleghi nel gestire situazioni critiche al limite del sacrificio umano - afferma Eugenio Lucente, Segretario Provinciale del Sap, il sindacato di Polizia - si rende ancora una volta merito alla nostra professione, confermando il gradimento dell’Istituzione della Polizia di Stato tra la popolazione. Va inoltre considerato anche il grande lavoro effettuato dagli operatori del nucleo Volanti di Crotone, i quali sono intervenuti immediatamente prestando soccorso e traendo in salvo la donna”.

“Fatti come questi confermano che la Polizia di Stato a Crotone ha la capacità di reagire professionalmente con tempestività, professionalità e spirito di abnegazione verso chi ha bisogno di aiuto”, ha concluso con orgoglio Lucente.