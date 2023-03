Naufragio a Cutro, il mare restituisce il corpo di un altro bimbo: è il 15mo

Dopo diverse ore di “silenzio” il mare crotonese è tornato a farsi sentire, restituendo il corpo di un’altra vittima del tragico naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro (QUI).

Una “restituzione” ancor più drammatica se si considera che riguarda il piccolo corpicino di un bambino, il quindicesimo minorenne caduto vittima in quella maledetta nottata di fine febbraio.

Sono stati i vigili del fuoco a ritrovare in mare il bambino, che si ritiene di età non superiore ai tre anni, dopo che alcuni volontari dalla spiaggia lo avevano notato in acqua. Per il recupero è intervenuta anche la Guardia Costiera.

Con quest’ultima sale a 69 il triste bilancio dei migranti deceduti.