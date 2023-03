Terremoti, avvertita scossa nel reggino: verifiche in corso

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, attorno alle 10:30, in diversi centri abitati del reggino. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto ha avuto una magnitudo di 3,5 e si è verificato a circa 5 chilometri dal comune di Santo Stefano in Aspromonte.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone, e nonostante l'evento sia stato avvertito dagli abitanti del posto non sembra aver provocato situazioni di pericolo. Sono tutt'ora in corso le dovute verifiche nel circondario.