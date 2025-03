In fiamme l’auto di un parroco del reggino, si fa largo la pista dolosa

Potrebbe essere sentito nelle prossime ore dagli inquirenti don Vincenzo Attisano, dal 2022 parroco di Santo Stefano d'Aspromonte, piccolo centro di poco più di mille abitanti che affaccia sul versante tirrenico reggino.

Nella notte scorsa, difatti, un incendio ha completamente avvolto e distrutto l’auto del sacerdote, una Jeep Avenger che era parcheggiata a poca distanza dalla chiesa con annessa la canonica.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno prontamente spento le fiamme che, fortunatamente, non hanno raggiunto la vicina chiesa, e poi messo in sicurezza l’area.

Le indagini per comprendere le cause del rogo sono in corso da parte dei carabinieri che non escludono al momento alcuna pista, sebbene l’ipotesi più accreditata sia quella di un incendio doloso.

Nel frattempo l’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte e l’intera comunità stefanita, si è stretta intorno a don Vincenzo esprimendo solidarietà e vicinanza intorno al proprio parroco “in questo momento di sconforto” e dicendosi “sempre contro ogni forma di violenza e di sopruso”.