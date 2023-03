Seregno, sequestrato poliambulatorio riconducibile alla ‘ndrangheta

Questa mattina i Carabinieri di Monza-Brianza e gli agenti della Polizia Locale di Seregno hanno sgomberato e sequestrato un poliambulatorio ubicato nel medesimo comune, in quantro confiscato alla 'ndrangheta nel corso dell'operazione Infinito.

L'attività infatti era stata ritenuta riconducibile alle cosche di 'ndrangheta operanti in Lombardia (in particolare ad alcuni parenti di un esponente di spicco della locale di Desio), mentre i locali erano stati già destinati al Comune di Seregno nell'ambito del progetto Agenzia per l'Abitare.

Liberata la struttura tutti gli arredi al suo interno sono stati sequestrati, mentre alle porte esterne è stata cambiata la serratura.