Derby Catanzaro-Crotone di novembre scorso, Daspo per nove tifosi rossoblù

Nove divieti di accesso alle manifestazioni sportive sono stati emessi dal questore di Catanzaro nei confronti di altrettanti tifosi crotonesi - in parte già destinatari in precedenza di provvedimenti simili - a seguito di quanto avvenuto nel corso della gara di calcio di serie C Catanzaro-Crotone, disputatosi il 6 novembre scorso.

I provvedimenti sono scattati difatti come conseguenza delle “condotte violente e pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica” di cui sono ritenuti responsabili gli stessi supporters rossoblù, identificati successivamente dalla Polizia presente durante il derby.

Nello specifico quattro dei Daspo sono della durata di 10 anni e cinque della durata di 5 anni. Per quanto attiene la stessa partita erano stati emanati, nell’immediatezza, già altri quattro provvedimenti simili nei confronti di altrettanti tifosi - due catanzaresi e altrettanti crotonesi - per fatti avvenuti all’interno dello stadio nel corso dell’incontro calcistico.

L’istruttoria è stata avanzata dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catanzaro.