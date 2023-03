Calcio a 5 femminile. È Ferreira-show: la T&T Royal Lamezia dilaga con il Futsal Ragusa

Grandissima partita delle due brasiliane Julia e Laiana Ferreira che mettono a segno quattro reti a testa contro il malcapitato Ragusa. Di Masaro la nona rete. Con i tre punti di oggi, così, la T&T Royal Lamezia si porta al secondo posto per la concomitante sconfitta interna della Nox Molfetta ad opera dell’Altamura, unica squadra a prendere un punto a Lamezia.

Partita che si mette subito bene per le lametine che dopo due minuti si portano in vantaggio con Laiana Ferreira. Royal che mantiene le redini del gioco, è Julia Ferreira intorno al 10' a mettere il risultato in cassaforte. Le calabresi giocano bene, le siciliane provano ad ostacolarle, ma sono inarrestabili. Il primo tempo si chiude così sul 4-0, merito di due doppiette di Julia e Laiana.

Nella ripresa è ancora la Royal a fare la partita, le biancoverdi sono attente in difesa e letali in attacco. A 11’30 splendida azione di Julia Ferreira che si presenta da sola davanti a Iacono che può solo atterrarla, rosso per il portiere siciliano e calcio di punizione per la Royal: calcia direttamente in porta Laiana che trasforma.

Le lametine si rilassano un po’ e permettono al Ragusa di segnare due reti, prima con Vitale e poi con Dibenedetto. Sigilla il match con uno splendido gol Laiana: la brasiliana, tallonata da due avversarie, si esibisce in una rouleta che lascia di sasso le due e calcia in porta, nulla da fare per Abbate.

Nel finale esordio della giovanissima lametina Maria Raso, che sfiora anche il gol. Strana la classifica del Ragusa, che ha giocato un grande primo tempo e solo grazie alle pregevoli giocate della squadra lametina si è trovata sotto di 4 reti. Continuando così darà sicuramente filo da torcere alle squadre che affronterà.

Ottimo l’arbitraggio dei signori Davide Gammaro di Rossano e Lorena Rita Alessandrini di Catanzaro. Cronometrista Giovanna Zubba di Lamezia Terme. Domenica prossima impegno in trasferta della Royal a Grottaglie.

IL TABELLINO

T&T Royal Lamezia: Toledo, Masaro, Laiana, Julia Ferreira, Sgarbi, Aliotta, Sorrentino, Morelli, Calabrese, Raso, Branca, Arzente, Perri, Angotti. All. Carnuccio

Futsal Ragusa: Iacono, Matranga, Vitale, Militello, Iwamura, Gurreri, Dibenedetto, Palermo, Abbate, Sortino, Difredi, Navanzino. All. Marino