Covid, il Bollettino. Due decessi, positivi in calo e lieve aumento dei ricoveri

Sono 93 i nuovi casi di Covid19 rilevati in Calabria tra ieri ed oggi, su 2214 tamponi processati: 36 sono stati riscontrati nel cosentino, 25 nel catanzarese, 20 nel reggino, 6 nel vibonese, 5 nel crotonese e uno è di fuori regione.

Anche oggi, purtroppo, si registrano vittime: una a Cosenza e una a Catanzaro. Sono invece 165 i guariti, mentre gli attualmente positivi sono 918, 74 meno di ieri: 844 (-76) in isolamento domiciliare, 70 (+1) in reparto e 4 (+1) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 385 (26 in reparto, 3 in terapia intensiva, 356 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112536 (112101 guariti, 435 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 247 (31 in reparto, 1 in terapia intensiva, 215 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188517 (187023 guariti, 1494 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 11 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59955 (59674 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 126 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 116 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 209420 (208494 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 38 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53589 (53388 guariti, 201 deceduti).