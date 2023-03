Troppi furti in aziende agricole, la Cia lancia l’allarme: comparto a rischio

Un vero e proprio grido d’allarme viene lanciato dai vertici di Cia Calabria Nord, sui continui e ripetuti furti che si verificano nelle aziende del comparto agricolo nel cosentino.

La Confederazione, con a capo il suo presidente Luca Pignataro, vista la situazione ha voluto così chiedere con la massima urgenza un incontro con il Prefetto del capoluogo bruzio così da esporre chiaramente quanto sta accadendo e trovare le opportune soluzioni.

“Sempre più sovente in questo ultimo periodo i furti sono aumentati in maniera esponenziale, con gli imprenditori nel mirino di ladri e malviventi che creano danni onerosi, in un periodo già per nulla semplice” ha affermato Pignataro.

Il timore è che anche per questi motivi siano davvero tante le aziende agricole che rischino di finire in ginocchio, soprattutto dopo una lunga serie di danneggiamenti.

“Le aziende si sentono abbandonate dalle istituzioni, ma noi siamo, saremo sempre e concretamente a sostegno degli imprenditori. Per tale ragione chiediamo con la massima celerità, nelle prossime ore, un incontro … perché è necessario intervenire nel più breve tempo possibile” ha concludo il presidente della Cia.